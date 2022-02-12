«Издеваются над здравым смыслом»: Захарова высказалась о провокациях США

Фото: МИД РФ

США уже два месяца заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни представители силового блока информацией об этом «вторжении» не располагают. Об этом в субботу, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что сведениями о якобы готовящемся «вторжении» на Украину располагают только Bloomberg, Der Spiegel и неназванные американские источники.

— Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США намерен в субботу, 12 февраля, объявить об эвакуации американского посольства из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Отмечается, что ряд чиновников может отправиться в западную часть Украины, недалеко от границы с Польшей. Предполагается, что так США «сохранят свое присутствие на территории страны».