СМИ: США планируют объявить об эвакуации своего посольства в Киеве

Фото: Whitehouse

Госдепартамент США намерен в субботу, 12 февраля, объявить об эвакуации американского посольства из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Associated press, ссылаясь на американских чиновников.

— Официальные лица США заявляют, что госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения, — передает СМИ.

Отмечается, что часть чиновником могут отправиться в западную часть Украины, недалеко от границы с Польшей. Так США сохранят свое присутствие на территории страны.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что 16 февраля произойдет «нападение» России на Украину. Это мнение он высказал на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Несмотря на это, европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации. Также отмечается, что один из чиновников заявил, что в Евросоюзе «отказываются такое покупать».

12 февраля агентство Bloomberg заявило, что Россия может «вторгнуться» на территорию Украины 15 февраля.