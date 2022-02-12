Bloomberg сообщило дату «нападения» России на Украину

Фото: Минобороны РФ

Американское агентство Bloomberg утверждает, что Россия может «вторгнуться» на территорию Украины 15 февраля. Об этом сообщило агентство, ссылаясь на чиновников.

Однако отмечается, что Bloomberg не рассказало о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств сказанному.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg выпустило материал с заголовком «Россия вторгается на Украину». Позже стало известно, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен Bloomberg по ошибке.

Позднее сенатор Константин Косачев заявил, что ошибочная публикация Bloomberg о якобы вторгшейся на территорию Украины России есть либо осознанная провокация, либо следствие психоза Запада.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg вряд ли была провокацией, но из-за нагнетания атмосферы вокруг Украины ситуация становится опасной. Тем более что само агентство уже принесло извинения за случившийся инцидент.

Публикацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав ее «шмарафоном» натовских желаний».