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СМИ: Байден назвал дату, когда Россия «вторгнется» на Украину

Виктория Храменкова

В мире
СМИ: Байден назвал дату, когда Россия «вторгнется» на Украину
Фото: whitehouse

Президент Соединных Штатов Америки Джо Байден сказал, что 16 февраля произойдет «нападение» России на Украину. Это мнение он высказал на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

Несмотря на это, европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации. Также отмечается, что один из чиновников заявил, что в Евросоюзе «отказываются такое покупать».

— Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что «у нас есть иная интерпретация» разведданных о 16 февраля. Двое дипломатов Евросоюза были настроены еще более скептически, — пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.

12 февраля агентство Bloomberg заявило, что Россия может «вторгнуться» на территорию Украины 15 февраля.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg выпустило материал с заголовком «Россия вторгается на Украину». Позже стало известно, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен Bloomberg по ошибке.

Позднее сенатор Константин Косачев заявил, что ошибочная публикация Bloomberg о якобы вторгшейся на территорию Украины России есть либо осознанная провокация, либо следствие психоза Запада.

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