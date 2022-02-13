Синоптик назвала сроки появления «апрельской погоды» в Москве

Ночь с субботы, 12 февраля, на воскресенье, 13 февраля, в Европейской части России будет морозной. В это время температура воздуха может опуститься до минус девяти градусов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Однако днем в воскресенье, 13 февраля, будет наблюдаться потепление, и столбики термометров поднимутся до плюс трех градусов.

— Всю следующую неделю по ночам может немного подмораживать — будет ноль-минус пять градусов. А днем до плюс трех градусов. Такая температура соответствует второй половине марта, — поделилась Паршина, передает «Российская газета».

Также она отметила, что к концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс шести-семи градусов. До плюс пяти ожидается и в ночь на пятницу, 18 февраля. Эти показатели уже соответствуют началу апреля. Несмотря на это, в течение суток возможны осадки в виде дождя.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День всех влюбленных на всей европейской территории России будет замечательная весенняя погода.