Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Как в конце марта»: синоптик спрогнозировал погоду на День всех влюбленных

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
«Как в конце марта»: синоптик спрогнозировал погоду на День всех влюбленных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 14 февраля, на всей территории Европейской России ожидается весенняя погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в Москве температура поднимется на восемь градусов выше нормы.

Помимо этого, больше всего потеплеет в Санкт-Петербурге. В северной столице ожидается потепление на девять градусов выше нормы.

— На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода. Наиболее заметные признаки весны в центре Европейской части страны, а также на севере и северо-западе, — рассказал РИА Новости Вильфанд.

Также синоптики подчеркнул, что погода в этот день в России больше будет соответствовать концу марта, а не середине февраля. Кроме этого, ожидается облачная погода с прояснениями.

9 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается на шесть–семь градусов выше нормы. Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученый подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица. Также возможно падение мокрого снега с крыш, уточнил он.

Читайте также:
Роман Вильфанд 14 февраля Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте