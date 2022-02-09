«Тепло от избытка чувств»: Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе

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В начале следующей недели в столичном регионе ожидается на шесть-семь градусов выше норм. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Будет тепло, видимо, от избытка чувств в День всех влюбленных, 14 февраля. Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов, — поделился синоптик.

Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученые подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица. Также возможно падение мокрого снега с крыш, передает РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается необычная погода. Так, в европейской части России температура будет выше нормы, а на юге Западной и Средней Сибири ожидается аномальное похолодание.

В понедельник, 7 февраля, ГУП «Мосводосток» заявило, что из-за оттепели на улицах Москвы дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники. Уточняется, что сотрудники Мосводостока принимают обращения о скоплениях воды и оперативно прибывают по адресам, где пропускают всю талую воду в ливневую сеть.