Диетологи перечислили причины переедания

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Нарушение в восприятии себя и окружающего мира могут быть причинами переедания, а также пищевой зависимости. Об этом рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

Пять процентов случаев переедания относятся к эндокринологическим сбоям, а оставшиеся 95 процентов говорят о наличии когнитивных искажений.

— Установка — я недостаточно хорош, не заслуживаю любви, у меня не получится. Либо это искажение восприятия окружающего мира. Никто меня не понимает, никому нельзя доверять, — объяснил Поляков понятие искажений в беседе с URA.RU.

Наличие установок идет от социума, а также от детско-родительских отношений, отметил специалист.

Если у человека наблюдается зависимое поведение, то ему необходима психотерапия. Эксперт подчеркнул важность работы с гормонами мозга, поскольку они отвечают за память, концентрацию внимания, пищевое поведение, спокойствие, умение держать волевой контроль.

— Необходимо проверить состояние ЖКТ, микробную экологию кишечника, оценить состояние углеводного обмена. У человека может наступать волчье чувство голода из-за этого, — заключил Поляков.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург добавил, что человеку не запрещается есть вредную еду, но нужно, чтобы соотношение продуктов сместилось в сторону полезных.

В конце января главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что проблемы с избыточной массой тела имеют больше половины россиян, а четверть из них страдают от ожирения.