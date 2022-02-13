В Кремле рассказали подробности переговоров между Путиным и Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину, — рассказал он.

По его словам, Соединенные Штаты искусственно раздувают эту тему, называют якобы точные даты начала вторжения и продолжают поставлять оружие Украине. Таким образом создаются предпосылки для провокаций со стороны ее вооруженных сил.

Байден напомнил о возможных санкциях в случае открытого конфликта, но не стал заострять на них внимание. Путин углубился в историю и рассказал о взаимоотношениях СССР и США.

— Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками. <...> А, например, в 1990-е годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России, — отметил Ушаков.

По словам президента России, «две великих державы» до сих пор конкуренты, но должны сделать все для удержания стабильности и безопасности мира. При этом Запад не может добиться от Украины выполнения Минских соглашений, лишь раздувает ситуацию и провоцирует конфликт. Необходимо любой ценой избежать худшего сценария развития событий на Украине, передает РИА Новости.

До этого американский политолог Дэвид Хендриксон заявил, что заявления разведки Соединенных Штатов Америки, которые касаются возможности эскалации между Россией и Украиной — являются вымыслом. Он считает, что именно «страх перед войной» позволил заинтересованным сторонам добиться значительного прогресса в кампании против газопровода «Северный поток — 2».