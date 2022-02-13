Политолог назвал вымыслом заявления об эскалации между Россией и Украиной

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Заявления разведки Соединенных Штатов Америки, которые касаются возможности эскалации между Россией и Украиной являются вымыслом. Таким мнением в воскресенье, 13 февраля, поделился американский политолог Дэвид Хендриксон.

Он считает, что именно «страх перед войной» позволил заинтересованным сторонам добиться значительного прогресса в кампании против газопровода «Северный поток — 2».

— Президент Российской Федерации Владимир Путин, говорят они, каждый день угрожает войной, нацеленной на захват Украины. Нет, это то, что США и их подхалимы в СМИ говорят о том, что говорит и делает Путин. — написал Хендриксон в своей статье, опубликованной в журнате National Interest.

Также он заверил, что войны не будет, поскольку ее выдумала американская разведка.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Еврокомиссия все еще рассматривает вопрос о введении в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Президент США и вовсе заявил, что новая энергомагистраль может «не осуществиться» в случае эскалации ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Марат Баширов объяснил, кому выгоден запуск СП-2 и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России.