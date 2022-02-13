СМИ: Желающим уехать с Байконура россиянам выделят сертификаты на жилье

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Проживающие на Байконуре россияне в 2022 году могут переехать в РФ и воспользоваться помощью от государства. Им выделят сертификат на приобретение жилья. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил источник РИА Новости.

По его информации, власти выделили 600 сертификатов. Они должны достаться почти всем жителям города.

— Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить, — рассказал собеседник агентства.

Денежный эквивалент сертификата в среднем составляет 1,3 миллиона рублей. Этого часто не хватает на покупку полноценной квартиры — жители будут брать ипотеку или тратить собственные накопления.

8 февраля в пресс-службе кабмина сообщили, что в этом году сертификаты на приобретение жилья смогут получить около трех тысяч жителей России. Документы позволят россиянам улучшать жилищные условия при переезде в населенные пункты с необходимой инфраструктурой. В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 11 миллиардов рублей. График и распределение документов утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.