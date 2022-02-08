В 2022 году сертификаты на приобретение жилья смогут получить почти 3 тысячи россиян

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В этом году сертификаты не приобретение жилья смогут получить около трех тысяч жителей России. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе кабмина.

Документы позволят россиянам улучшать жилищные условия при переезде в населенные пункты с необходимой инфраструктурой.

В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 11 миллиардов рублей. График и распределение документов утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Рассчитывать на помощь в рамках программы смогут чернобыльцы, вынужденные переселенцы, жители Байконура и военные.

17 января президент России Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в некачественное. Соответствующий доклад должен быть представлен лидеру до 1 апреля.

6 декабря Михаил Мишустин заявил, что правительство России должно сохранить ипотечные кредиты доступными для граждан. По его словам, в стране нужно внимательно следить за изменением условий жилищного кредитования и оперативно на них реагировать, в том числе и на ставки по займам.

В случае если до конца 2021 года они будут расти, правительству до 2024 года придется потратить еще миллиарды рублей.