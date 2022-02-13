Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова заявила о «нашпигованной» иностранным оружием Украине

Михаил Алимов

Общество
Захарова заявила о «нашпигованной» иностранным оружием Украине
Фото: roscongress / Анна Горбань

Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— То, что это провокативная игра, которая может действительно привести к осуществлению провокаций, сегодня, мне кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений. Украина нашпигована оружием. Это оружие, которое поставляют натовские страны во главе с Соединенными Штатами, Великобританией и так далее, — рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта — военные что-то производили на Украине и закончили, или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.

Накануне она заявила, что США уже два месяца заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни представители силового блока информацией об этом «вторжении» не располагают. Дипломат подчеркнула, что сведениями о якобы готовящемся «вторжении» на Украину располагают только Bloomberg, Der Spiegel и неназванные американские источники.

Читайте также:
Украина Оружие Мария Захарова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте