Захарова заявила о «нашпигованной» иностранным оружием Украине

Фото: roscongress / Анна Горбань

Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— То, что это провокативная игра, которая может действительно привести к осуществлению провокаций, сегодня, мне кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений. Украина нашпигована оружием. Это оружие, которое поставляют натовские страны во главе с Соединенными Штатами, Великобританией и так далее, — рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта — военные что-то производили на Украине и закончили, или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.

Накануне она заявила, что США уже два месяца заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни представители силового блока информацией об этом «вторжении» не располагают. Дипломат подчеркнула, что сведениями о якобы готовящемся «вторжении» на Украину располагают только Bloomberg, Der Spiegel и неназванные американские источники.