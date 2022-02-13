Светодинамический фонтан в «Царицыно» отремонтируют к весне 2023 года

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Уникальный светодинамический фонтан, расположенный в парке музея-заповедника «Царицыно», капитально отремонтируют к следующей весне. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, в ходе работы открывшегося в 2007 году фонтана появились разрушения покрытия парапетов и чаши, просадка плит. Также требуется замена насосов и другого оборудования, обновление акустической и электронной систем управления.

Работы по капитальному ремонту планируется начать в октябре, после окончания сезона фонтанов, и завершить весной 2023 года.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью заменят электронную и акустическую системы управления фонтаном, усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование, — рассказал Бирюков.

Кроме того, в ходе капремонта будут обновлены системы электроснабжения и водоснабжения, гранитная облицовка чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения.

Всего предстоит заменить более четырех тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. На финальном этапе планируется установить новую систему видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию.

— После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и качества звука, — добавил заммэра.

До этого сообщалось, что специалисты завершили капитальный ремонт исторического здания в Мещанском районе Москвы. Дом является объектом культурного наследия и располагается по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 19, строение 1. Здание было построено в 1886 году.