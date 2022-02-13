Москвичам рассказали, как проходит зимнее дежурство городских ледоколов

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Зимой по столичным рекам четыре раза в день курсируют ледоколы «Риф» и «Норд». В любую погоду они выполняют свои задачи — контролируют чистоту водоемов и спасают пришвартованные суда.

Перед началом работы специалисты проверяют техническую исправность корабля, затем он выходит в столичные реки. Экипаж удаляет нефтяные пятна с поверхности воды, разрушая в процессе ледяную корку. Также он собирает попадающийся по дороге мусор.

Основной задачей ледоколов зимой остается освобождение «каравана судов».

— Зимой суда стоят пришвартованные у причалов, ждут открытия навигации. Мы называем их караванами судов. Лед намерзает и сдавливает их борта, в связи с чем могут возникнуть повреждения и даже затопление. Чтобы это предотвратить, наши ледоколы прокалывают дорожки во льду, тем самым снижая давление ледяной массы на караваны, — рассказал капитан корабля Виталий Богомолов.

Ледоколы и сами могут вмерзнуть, но способны выбраться самостоятельно. Чем ниже температура на улице, тем чаще экипажам приходится совершать рейсы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что свыше двадцати судов застряли в водах Северного морского пути (СМП) в конце ноября 2021 года по причине разделения полномочий между атомной государственной корпорацией и Министерством транспорта по вопросам контроля. Об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.