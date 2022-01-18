Глава «Росатома» назвал главную причину затора судов в Арктике

Фото: Сайт Министерства обороны России

Свыше 20 судов застряли в водах Северного морского пути (СМП) в конце ноября прошлого года по причине разделения полномочий между атомной государственной корпорацией и Министерством транспорта по вопросам контроля. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

— Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ «Администрация Севморпути», которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным, — пояснил он.

По его словам, работа на СМП должна быть согласованной, а все ответственные службы должны всегда иметь представление, где и как расположены корабли и как их вытаскивать, передает РБК.

24 декабря стало известно, что первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» передали в эксплуатацию Росатому.

27 октября в Тихоокеанском флоте сообщили, что два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных подлодки проекта 855М «Ясень-М» усилят состав флота в ближайшие годы. Крейсеры «Борей» оснащены современными системами вооружения, наблюдения и применения оружия.