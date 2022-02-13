Более 52 тысяч приемов провели в центре амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы

Фото: М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты центра онкологической помощи Боткинской больницы в Москве провели более 52 тысяч приемов, выполнили свыше 26 тысяч лабораторных и около 17 тысяч диагностических исследований.

Также они организовали более 2,5 тысячи онкологических консилиумов. Центр начал работу в сентябре 2021 года, когда открылось новое здание. Оно оснащено современным оборудованием и обстановкой. Причем не только в кабинетах врачей, но и в зонах ожидания. Помещения приспособлены для маломобильных горожан.

Центр предоставляет лечение различных видов онкологических заболеваний. Врачи проводят тесты и исследования, оперативно предоставляют данные и оказывают помощь, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что строительство скоропомощного стационарного комплекса для ГКБ имени Боткина завершено наполовину. Площадь нового комплекса достигает 16 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа. В новом здании разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен 1300 наименованиями современного медицинского оборудования.