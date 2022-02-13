Песков заявил, что ОБСЕ должна перестать играть роль инструмента

Фото: Администрация президента РФ

ОБСЕ должна перестать играть роль инструмента и стать универсальной организацией, способной заниматься вопросами безопасности. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Опять же, очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны, передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что все слова российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции 15 лет назад остаются актуальными, в том числе и по поводу ОБСЕ. Песков уверен, что роль организации должна повыситься. Особенно в контексте обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией.

Накануне он заявил, что Мюнхенская конференция востребована для многих стран, однако все больше теряет объективность и становится «клубом одного мнения». По его словам, она перестала быть дискуссионным клубом. На конференции приверженцы одной точки зрения могут обсуждать эту точку зрения. В плане дискуссии для России более актуален Валдайский клуб, где по-прежнему разговаривают представители разных точек зрения. Песков надеется, что так останется и впредь.