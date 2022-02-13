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Адель заявила, что планирует второго ребенка

Михаил Алимов

В мире
Адель заявила, что планирует второго ребенка
Фото: instagram/adele

Британская певица Адель собирается снова стать мамой. Об этом она сообщила в «Шоу Грэма Нортона», когда объясняла причину переноса своих выступлений в Лас-Вегасе.

— Это 100 процентов окончательное решение. Дело в том, что у меня есть планы на следующий год. Представьте, если бы мне пришлось все свернуть из-за рождения ребенка? — передает ее слова Ok! Magazine.

Отцом ребенка предположительно может стать ее молодой человек — спортивный агент Рич Пол. Недавно ее видели на вручении премии Brit Awards 2022 с роскошным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Адель за год похудела на 45 килограммов. Однако сделала она это не ради красивого тела, а в первую очередь ради здоровья. Артистка призналась, что добиться такого результата ей помогла правильная диета.

В ноябре 2021 года Адель выпустила новую песню «To Be Loved». Композиция вошла в новый альбом исполнительницы под названием «30».

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