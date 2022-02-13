Сергей Собянин поздравил тренера Татьяну Тарасову с днем рождения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 75-летием тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Он отметил ее высокий вклад в развитие современного спорта и отличные результаты ее воспитанников.

— Выдающийся тренер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного и мирового фигурного катания, в приумножение победных традиций российского спорта. За годы блистательной карьеры наставника Вы открыли миру целое созвездие чемпионов, покоривших сердца миллионов поклонников в нашей стране и за рубежом. Телевизионные проекты с Вашим участием служат популяризации фигурного катания, появлению новых юных талантов, — написал мэр.

По его словам, Тарасова снискала глубокое уважение у коллег и болельщиков за свои профессионализм, преданность спорту и обаяние, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 февраля Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с днем рождения. Он отметил ее талант, обаяние и прекрасные женские образы, за которые артистку любят и ценят миллионы зрителей по всей стране.