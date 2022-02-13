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Сергей Собянин выделил средства на проведение конкурса на соискание Макариевских премий

Михаил Алимов

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Сергей Собянин выделил средства на проведение конкурса на соискание Макариевских премий
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Правительство столицы выделило 25,58 миллиона рублей для проведения конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в текущем году. Соответствующее постановление в воскресенье, 13 февраля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

У премии богатая история, она считается одной из престижнейших в отечественной науке. Ее учредители — Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.

Премии вручаются по естественным и гуманитарным наукам. Вручения чередуются по годам, в 2022 году они посвящены естественным наукам.

В конкурсе три номинации:

Методы естественных и точных наук в изучении истории церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия;

Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение;

Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды.

К участию допускаются авторы опубликованных и неопубликованных в 2019–2022 годах научных работ. Прием заявок продлится до 1 апреля, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные проекты «Московская электронная школа» (МЭШ) и «Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии» стали победителями и призерами международного конкурса Quality Innovation Award. Всего призовых мест добились 25 проектов более чем из 560 программ, присланных из России, Китая, Чехии, Испании, Сербии, Индии, Израиля и т. д.

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