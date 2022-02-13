Лидер КПРФ Зюганов рассказал о своем самочувствии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя нормально, но в понедельник Думу, скорее всего, не посетит. Об этом в воскресенье, 13 февраля, он сообщил РИА Новости.

— Завтра будут на совещании Мельников, Коломейцев, Калашников — они обстоятельно доложат нашу точку зрения, — передает его слова агентство.

Зюганов также упомянул, что обсудил необходимые вопросы с руководителями. Среди них спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.

Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко. Парламентарий, по оценкам представителя КПРФ, будет, вероятнее всего, выписан из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, заключил Ющенко.