Зюганова положили в больницу с признаками ОРВИ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко в пятницу, 11 февраля.

Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемиологической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств. Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко.

Парламентарий, по оценкам представителя КПРФ, будет, вероятнее всего, выписан из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, приводит слова Ющенко Интерфакс.

9 февраля стало известно, что главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заразился коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.