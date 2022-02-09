Иммунолог Болибок объяснил, почему Жириновский заболел COVID-19 после восьми прививок

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Штамм «омикрон» вызывает у человека феномен иммунного ускользания и провоцирует развитие прорывной инфекции. Эти два симптома снижают эффективность вакцины, именно по этой причине ревакцинированные люди повторно заболевают коронавирусом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-иммунолог Владислав Болибок, комментируя новость о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом.

По словам собеседника «ВМ», свойство нового мутантного штамма «омикрона» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют:

— «Омикрон» вызывает феномен иммунного ускользания, заключающийся в том, что из-за мутаций спайк-протеин коронавируса перестает реагировать на антитела, которые образуются после вакцинации, и эффективность укола снижается. И сколько бы раз мы вакцину ни вводили, организм вырабатывает антитела против вакцинного варианта белка, но эти антитела не могут преодолеть мутантный штамм, который сейчас у нас резвится. Итог: болеют и заражаются и вакцинированные.

Второй фактор: «омикрон» использует другой механизм входа в клетку, поэтому у него высокая степень контагиозности, что создает условия для развития так называемой прорывной инфекции, и какая бы мощная иммунная система у человека ни была, сколько раз бы он ни вакцинировался, всегда есть доза «омикрона», которая иммунитет все равно прорвет, заметил эксперт:

— Поскольку Владимир Вольфович человек публичный и у него огромное количество контактов, риски подхватить вирус увеличиваются. Что касается самих ревакцинаций, которые он делал, я могу сказать по нашей практике — ревакцинации, например, от каких-то аллергических реакций или стафилококка проводятся даже по 10–15 раз, чтобы создать нужный иммунитет, и как такового ущерба организму это не приносит. Иммунная система так устроена, чем чаще ее тренируешь, давая ей антиген, с которым она будет бороться, тем более в работоспособном состоянии она находится.

Эксперт отметил, что Жириновский, судя по всему, прививался от коронавируса раз в полтора месяца:

— От возраста тоже многое зависит. Так, у людей старше 40 лет возникает возрастной иммунодефицит. В организм в этот период проникает все больше возбудителей, создающих очаги хронического воспаления. Все эти возбудители тоже могут прорвать прививочный иммунитет.

Болибок заметил: если бы у Жириновского был зафиксирован один из прежних штаммов, он бы и не ощутил каких-либо изменений:

— Вакцины нынешние на 90 процентов защищают организм от вируса, и Жириновскому было бы достаточно соблюдать социальную дистанцию, и никаких ухудшений не возникло бы. Но «омикрон», который создает условия для появления прорывной инфекции, все меняет. Из-за мутаций вируса возрастает их контагиозность, происходит феномен иммунного ускользания, и два эти фактора приводят к тому, что появляется как можно больше прорывных инфекций.

Собеседник «ВМ» констатировал, что если возникает такой симптом, это означает, что вакцина стала менее эффективной:

— Когда «омикрон» к нам пришел из Южной Африки и в Европе резко начали заболевать им, недоумевая, почему вакцины, которые справлялись с предыдущими штаммами, теперь неэффективны, начались срочные исследования. Выяснилось позже, что от «омикрона» вакцины помогают, но если укол свежий и был поставлен в последние три месяца.

Что касается эффекта вакцинации от прорывных инфекций, возникающих в результате «омикрона», укол, по словам врача, все же не может стопроцентно защитить от них, но у привитого исключен риск тяжелого течения болезни.

В декабре 2021 года Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале, что вновь ревакцинировался. В общей сложности лидер ЛДПР сделал восемь прививок от коронавируса.