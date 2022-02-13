Тренер сборной РФ по лыжным гонкам прокомментировал победы в эстафете на Олимпиаде

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Российские лыжники особо не напрягались во время победных выступлений в эстафетах на Олимпиаде в Пекине. Это в шутку заявил главный тренер сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

— Погода для всех одинаковая. Конечно, первым идти всегда сложнее. Лыжня была не полностью, но запорошена. У нас было два варианта состава. Сильных споров не было. Варианты были примерно равнозначными. Можно ли уже расслабиться? Мы особо и не напрягались! Сейчас время радоваться и подводить итоги, но через день будут новые соревнования, командный спринт, опять все включатся в борьбу, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что команда радуется второй победе в эстафете. За два дня страна получила восемь олимпийских чемпионов. Также тренер прокомментировал выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не попытался догнать российского спортсмена. Бородавко предположил, что тот реально смотрел на вещи и собственное состояние. Он отметил, что сейчас российская сборная по подбору спортсменов является сильнейшей в мире.

— Каждое поколение у нас старалось, но не всегда получалось. Сейчас подобрались великолепные ребята. Будем надеяться, что они пришли надолго. У девочек в эстафете некоторые команды были ослабленные, но у нас и до этого были победы. Команда Норвегии там считалась фаворитом, но у нас было другое мнение на этот счет, — резюмировал специалист.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

Накануне российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Они проехали дистанцию за 53 минуты 41,0 секунды. Первые два этапа гонки спортсменки прошли классическим стилем, вторую половину — свободным. Россия не завоевывала наград в эстафете с 2006 года.