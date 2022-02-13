Мужская сборная по лыжным гонкам завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпиаде

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Российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории.

В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды, передает РИА Новости.

Российская сборная завоевывала серебряные медали — на Олимпийских играх в Сочи и в Пхенчхане. Золота удостаивалась сборная СССР в 1980-ом году.

Накануне российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритмического танца на Олимпийских играх в Пекине. Их опередили французы Габриэлль Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили новый мировой рекорд, набрав 90,83 балла.

До этого стало известно, что российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.