Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на полет через пространство Украины

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Рейс украинской компании SkyUp незапланированно приземлился в Кишиневе. Ему запретили влететь в воздушное пространство Украины. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет с бортовым номером UR-SQO летел из Мадейры в Киев, но сел в Молдавии из-за требований владельца.

— Двенадцатого февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев, — говорится в сообщении пресс-службы.

Все 175 пассажиров обеспечены питанием. Для них организован наземный трансфер в Киев.

До этого портал «Страна.ua» сообщил, что украинское воздушное пространство может быть закрыто западными страховыми компаниями уже с 14 февраля. Причиной стало их решение снять гарантии на полеты над страной. Полеты без страхования запрещены международным законодательством, поэтому решение компаний может парализовать работу всего авиасообщения в стране. Владельцы частных самолетов уже получили уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны. За этот период они могут покинуть территорию Украины.