СМИ: западные страховые компании могут закрыть воздушное пространство Украины

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Украинское воздушное пространство может быть закрыто западными страховыми компаниями уже с 14 февраля. Причиной стало их решение снять гарантии на полеты над страной. Об этом сообщает портал «Страна.ua», ссылаясь на источники.

Полеты без страхования запрещены международным законодательством, поэтому решение компаний может парализовать работу всего авиасообщения в стране. Владельцы частных самолетов уже получили уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны. За этот период они могут покинуть территорию Украины.

— Пару часов назад от страховой компании пришло уведомление, что в течение 48 часов самолет нужно вывести в европейскую зону. У меня борт был не на Украине, поэтому я принял решение его не возвращать, — рассказал один из источников издания.

Такие же уведомления направили и крупнейшие британские компании-страховщики — предупредили своих клиентов (собственников самолетов, отданных в лизинг авиакомпаниям) о закрытии полетов на территории Украины. Такое решение зрело уже давно, но было связано с конкретными проблемами одного авиаперевозчика.

— Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве, — отметил источник портала.

Заявления о конкретной дате начала российского «вторжения» на Украину только ускорили процесс отзыва страхования, уверены в СМИ.

До этого американский политолог Дэвид Хендриксон заявил, что заявления разведки Соединенных Штатов Америки, которые касаются возможности эскалации между Россией и Украиной — являются вымыслом. Он считает, что именно «страх перед войной» позволил заинтересованным сторонам добиться значительного прогресса в кампании против газопровода «Северный поток — 2».