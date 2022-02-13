Глава ОКР заявил, что российские олимпийцы достойны называться «королями лыж»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские лыжники доказали на Олимпиаде в Пекине, что являются «королями лыж». Отечественная команда молода и амбициозна. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он отметил, что спортсмены долго шли к этим медалям. В этом им помогала Федерация лыжных гонок России и лично Елена Вяльбе, которую Поздняков поздравил с победой.

— Наши лыжники, которые в Пхенчхане были молодой, амбициозной, но еще необстрелянной командой, в Пекине доказали, что именно они сейчас короли лыж. Отмечу Сергея Устюгова, его не пригласили на Игры-2018, и это большое счастье, что сегодня он все всем доказал. Поздравляю болельщиков и всю нашу огромную страну, — цитирует его Telegram-канал ОКР.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

Накануне российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Они проехали дистанцию за 53 минуты и 41,0 секунды. Первые два этапа гонки спортсменки прошли классическим стилем, вторую половину — свободным. Россия не завоевывала наград в эстафете с 2006 года.