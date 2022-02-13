Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава ОКР заявил, что российские олимпийцы достойны называться «королями лыж»

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Глава ОКР заявил, что российские олимпийцы достойны называться «королями лыж»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские лыжники доказали на Олимпиаде в Пекине, что являются «королями лыж». Отечественная команда молода и амбициозна. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он отметил, что спортсмены долго шли к этим медалям. В этом им помогала Федерация лыжных гонок России и лично Елена Вяльбе, которую Поздняков поздравил с победой.

— Наши лыжники, которые в Пхенчхане были молодой, амбициозной, но еще необстрелянной командой, в Пекине доказали, что именно они сейчас короли лыж. Отмечу Сергея Устюгова, его не пригласили на Игры-2018, и это большое счастье, что сегодня он все всем доказал. Поздравляю болельщиков и всю нашу огромную страну, — цитирует его Telegram-канал ОКР.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

Накануне российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Они проехали дистанцию за 53 минуты и 41,0 секунды. Первые два этапа гонки спортсменки прошли классическим стилем, вторую половину — свободным. Россия не завоевывала наград в эстафете с 2006 года.

Читайте также:
Россия Олимпийские игры лыжи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте