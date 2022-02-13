Первые терминалы для льготной оплаты проезда «СберТройкой» запустили в автобусах Тулы

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«СберТройка» запустила пилотный проект льготной оплаты проезда в Туле. Пассажиры могут оплатить проезд самостоятельно — терминалы расположены на поручнях у входных дверей.

Технология работает на 26 маршруте (от мкр. Петровский до пос. Скуратово (пос. Западный). Такие автобусы отмечены специальными стикерами. Расплатиться можно транспортной картой «Тройка», а также банковскими, социальными и другими транспортными картами.

— Вместе с коллегами из Тулы мы продолжаем работать над задачей, поставленной президентом РФ, по развитию общественного транспорта в регионах. Тула — первый город, где мы запустили единую билетную систему на базе карты «Тройка». Год совместной работы показал, что объединение билетных систем двух регионов стало удобным решением, которое упростило жизнь пассажиров, — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тула стала первым регионом, за исключением столичного, где начали принимать к оплате «Тройку». Если опыт окажется успешным, то систему распространят и на другие маршруты городского транспорта.

До этого сообщалось, что около 160 тысяч поездок совершили жители Ульяновска в рамках двух этапов тестирования единой билетной системы на базе карты «Тройка». Запуск пилотного проекта — необходимый процесс. Прежде всего тестирование позволяет обкатать новую билетную систему и адаптировать ее под регион.