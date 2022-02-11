Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 160 тысяч поездок совершили жители Ульяновска за время тестирования карты «Тройка»

Павел Гриднев

Общество
Около 160 тысяч поездок совершили жители Ульяновска за время тестирования карты «Тройка»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 160 тысяч поездок совершили жители Ульяновска в рамках двух этапов тестирования единой билетной системы на базе карты «Тройка». Запуск пилотного проекта — необходимый процесс. Прежде всего, тестирование позволяет обкатать новую билетную систему и адаптировать ее под регион.

Пилотный проект по запуску системы «СберТройки» в Ульяновске проходит в два этапа. Первый этап тестирования проходил с марта по июнь 2021 года на 60 транспортных средствах. У пассажиров появилась возможность оплачивать проезд картой «Тройка». В рамках второго этапа тестирования (запущен с ноября 2021 года) «СберТройка» установила первые в Ульяновске стационарные терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Они расположены при входе в транспорт в нескольких трамваях на маршрутах 22 и 4. Терминалы принимают транспортную карту «Тройка» и банковские карты.

— За время тестирования билетной системы «СберТройки» мы видим, что пассажиры Ульяновска активно пользуются бесконтактным способом оплаты проезда в транспорте, в том числе картой «Тройка», и уже совершили более 160 тысяч поездок. Помимо внедрения билетной системы, мы также установили в трамваях Ульяновска первые в городе стационарные терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Это серьезный шаг на пути к цифровизации транспорта в регионе, в дальнейшем это позволит создать больше оптимальных маршрутов и пересадок. По итогам тестирования совместно с регионом будет принято решение о масштабировании проекта, — рассказала Валерия Матюхина, генеральный директор ООО «СберТройка».

Транспортная карта «Тройка» уже зарекомендовала себя в Москве. То есть у регионов нет необходимости инвестировать в новый проект, создавать с нуля программное обеспечение и карты.

— «Тройка» понятна, она современна. Исходя из этого, создавая единое бесшовное пространство между Москвой и другими регионами, пассажиры получат возможность комфортнее перемещаться и смогут оплатить проезд «Тройкой» там, где она уже функционирует. Билетная система — это еще и хороший аналитический инструмент для властей других городов: контроль за оплатой проезда, получение выручки, возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. Запуски пилотных проектов всегда необходимы. Они позволяют протестировать систему и доработать ее под конкретный регион. На мой взгляд, это правильно. На выходе люди получают готовый рабочий проект без каких-либо изъянов, — Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

В настоящий момент единая билетная система на базе карты «Тройка» уже запущена в 14 регионах и городах: в Тульской, Московской, Ульяновской, Ростовской и Ленинградской областях, в Москве (СРВ, межмуниципальные перевозки), Комсомольске-на-Амуре, Новом Уренгое, Пермском крае, в республиках Карелия и Кабардино-Балкария, Москва (речные перевозки), Новосибирске и Иркутске.

Читайте также:
Транспорт Ульяновск Карта «Тройка»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте