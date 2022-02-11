Около 160 тысяч поездок совершили жители Ульяновска за время тестирования карты «Тройка»

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Около 160 тысяч поездок совершили жители Ульяновска в рамках двух этапов тестирования единой билетной системы на базе карты «Тройка». Запуск пилотного проекта — необходимый процесс. Прежде всего, тестирование позволяет обкатать новую билетную систему и адаптировать ее под регион.

Пилотный проект по запуску системы «СберТройки» в Ульяновске проходит в два этапа. Первый этап тестирования проходил с марта по июнь 2021 года на 60 транспортных средствах. У пассажиров появилась возможность оплачивать проезд картой «Тройка». В рамках второго этапа тестирования (запущен с ноября 2021 года) «СберТройка» установила первые в Ульяновске стационарные терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Они расположены при входе в транспорт в нескольких трамваях на маршрутах 22 и 4. Терминалы принимают транспортную карту «Тройка» и банковские карты.

— За время тестирования билетной системы «СберТройки» мы видим, что пассажиры Ульяновска активно пользуются бесконтактным способом оплаты проезда в транспорте, в том числе картой «Тройка», и уже совершили более 160 тысяч поездок. Помимо внедрения билетной системы, мы также установили в трамваях Ульяновска первые в городе стационарные терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Это серьезный шаг на пути к цифровизации транспорта в регионе, в дальнейшем это позволит создать больше оптимальных маршрутов и пересадок. По итогам тестирования совместно с регионом будет принято решение о масштабировании проекта, — рассказала Валерия Матюхина, генеральный директор ООО «СберТройка».

Транспортная карта «Тройка» уже зарекомендовала себя в Москве. То есть у регионов нет необходимости инвестировать в новый проект, создавать с нуля программное обеспечение и карты.

— «Тройка» понятна, она современна. Исходя из этого, создавая единое бесшовное пространство между Москвой и другими регионами, пассажиры получат возможность комфортнее перемещаться и смогут оплатить проезд «Тройкой» там, где она уже функционирует. Билетная система — это еще и хороший аналитический инструмент для властей других городов: контроль за оплатой проезда, получение выручки, возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. Запуски пилотных проектов всегда необходимы. Они позволяют протестировать систему и доработать ее под конкретный регион. На мой взгляд, это правильно. На выходе люди получают готовый рабочий проект без каких-либо изъянов, — Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

В настоящий момент единая билетная система на базе карты «Тройка» уже запущена в 14 регионах и городах: в Тульской, Московской, Ульяновской, Ростовской и Ленинградской областях, в Москве (СРВ, межмуниципальные перевозки), Комсомольске-на-Амуре, Новом Уренгое, Пермском крае, в республиках Карелия и Кабардино-Балкария, Москва (речные перевозки), Новосибирске и Иркутске.