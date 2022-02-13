Москвичей предупредили об аномальном тепле до марта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны, — отметил специалист.

Он добавил, что в среднем температура воздуха в Москве по состоянию на февраль превышает норму на 4 градуса. На будущей неделе эта тенденция закрепится, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Также на дорогах возможно образование гололедицы. В столице днем столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов. Ночью воздух станет холоднее — до минус четырех градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус трех до плюс двух градусов, а ночью температура опустится до минус семи градусов.