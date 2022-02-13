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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 13 февраля

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 13 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В воскресенье, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Также на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В столице днем столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов. Ночью воздух похолодает до минус четырех градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус трех до плюс двух градусов, а ночью температура опустится до минус семи градусов. Также местами в области возможен небольшой снег.

В этот день ветер будет иметь западное и юго-западное направление. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет составлять 751 миллиметр ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День всех влюбленных на всей европейской территории России будет замечательная весенняя погода.

Также заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в воскресенье, 13 февраля, будет наблюдаться потепление. Также она отметила, что к концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс шести-семи градусов. До плюс пяти ожидается и в ночь на пятницу, 18 февраля. Эти показатели уже соответствуют началу апреля.

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