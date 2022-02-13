Характерная для начала апреля погода придет в столицу 18 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура воздуха в столице в пятницу, 18 февраля, достигнет среднесуточных показателей, которые характерны для первой недели апреля. Ожидается потепление до плюс 5 градусов. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 18 февраля москвичей ожидают смешанные осадки. Температура воздуха в этот день будет не ниже плюс 3–5 градусов.

Тишковец уточнил, что в начале недели осадков в городе не ожидается, а самым солнечным днем станет 15 февраля.

Ночью в столице столбики термометров будут оставаться в пределах минус 1–6 градусов, днем 14 февраля ожидается от 0 до плюс 2 градусов.

— Во вторник — самый погожий день: до плюс 2–4 градусов, что близко к рекорду этого дня, который держится с 1952 года (плюс 3,8 градуса). В среду из-за натекания туч посвежеет до 0 градусов, — добавил специалист.

В четверг, 17 февраля, ожидается пасмурная погода, ночью температура будет составлять около 0 градусов, после 12:00 она повысится до плюс 3–5 градусов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Также на дорогах возможно образование гололедицы. В столице днем столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов. Ночью воздух станет холоднее — до минус четырех градусов.