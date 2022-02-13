Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза»

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Благоустроенные участки будущего парка «Яуза» стали центром отдыха в Северо-Восточном округе Москвы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, рядом с парком проживает около миллиона москвичей. Летом они играли в парке в футбол, занимались ходьбой и бегом. В зимний период горожане играют там в хоккей и катаются на коньках.

В общей сложности в парке насчитывается 6 трасс и 3 катка с удобными раздевалками.

— «Яуза» постепенно растет, так как мы объединяем в один большой парк разрозненные зеленые территории общей площадью больше 350 гектаров, — уточнил глава города.

Он добавил, что значительное количество территорий уже было благоустроено. В текущем году специалисты приведут в порядок участки вдоль Северодвинской и от Широкой до Енисейской улицы.

В конце января специалисты завершили ремонт трех исторических прудов в столичном парке «Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что реконструкцию провели на двух Лазоревых прудах возле старинной усадьбы Свиблово и на Кольском пруду около Тенистого проезда.