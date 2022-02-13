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Салливан заявил, что в США не могут назвать дату начала войны на Украине

Полина Долганова

В мире
Салливан заявил, что в США не могут назвать дату начала войны на Украине
Фото: whitehouse

Власти США не могут назвать точную дату начала войны на Украине, а также допускают, что военного конфликта вовсе может не быть. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, «вторжение» Москвы в Киев может произойти в любой день.

— Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии, — цитирует Салливана телеканал CNN.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москвы якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

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