Врач назвал девять главных симптомов рака

Фото: depositphotos

Доктор Амен Сибтейн перечислил девять основных симптомов онкологии.

По его словам, поводом для обращения к врачу могут стать боли в любой части тела, которые мучают пациента на протяжении месяца.

— Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях, — пояснил специалист.

Он добавил, что признаком рака также могут быть внезапные кровотечения и резкое снижение веса.

Кроме того, симптомами онкологии являются повышенная утомляемость, обильное потоотделение во время сна, припухлости на теле, регулярный кашель, боли в горле при глотании и вздутие живота, передает Daily Express.

Накануне врачи назвали признак прогрессирующего рака, который проявляется на лице. Они объяснили, что он особенно заметен в утреннее время и проявляется в виде отеков на шее, руках, груди и лице.

Игорь Кашаба, врач-педиатр, иммуногенетик, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как распознать признаки заболевания и что делать, если все симптомы указывают на него.