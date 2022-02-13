Департамент ЖКХ проверит корректность счетов за отопление в районе Коптево

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Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы проверит обоснованность начислений, которые были выставлены частными управляющими компаниями в городском районе Коптево.

Накануне в Сети появились многочисленные сообщения о том, что в районе Коптево в САО Москвы значительно возросли начисления за отопление.

Согласно требованиям федерального законодательства, специалисты проводят корректировку платежей за отопление. Соответствующие документы содержат принцип оплаты текущего потребления тепла в каждом конкретном месяце в размере 1/12 от объема прошлого года.

По итогам года также корректируется стоимость в пределах до фактического объема поставленного в жилую постройку тепла, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стал известен график планового технического обслуживания газовых приборов на текущий год. Для удобства горожан в прошлом году газовое предприятие Москвы разработало подписку на уведомления о предстоящем техобслуживании. Сообщение о скором визите придет на почту или в мессенджер за неделю или 24 часа. Также жители могут оценить работу газовщика.