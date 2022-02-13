Названы три знака зодиака, представители которых с годами становятся только красивее

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Астрологи назвали три знака зодиака, которые не нуждаются в помощи пластических хирургов и с годами становятся только красивее.

Так, с внешностью очень повезло Ракам. Представители этого знака часто отличаются выдающейся грациозностью и нежностью. Быть до конца уверенными в себе им мешают только врожденные комплексы. С возрастом женщины этого знака учатся любить себя и преподносить во всей красе. Чем старше становятся девушки-Раки, тем более умело они одеваются и наносят макияж.

Весы также отличаются врожденной неуверенностью в себе. Они часто критикуют себя за неправильные поступки и поздно принятые решения. При этом представители этого знака могут похвастаться отличным вкусом и чувством стиля. С возрастом в гардеробе девушек-Весов становится все больше ярких красок, а косметичка наполняется интересными продуктами.

Козероги в свою очередь отличаются ясным умом и трезвым взглядом на жизнь. В юности представительницы этого знака бывают слишком рациональны и осторожны, однако с возрастом они учатся легче относиться к миру и к окружающим людям. Приобретенная легкость помогает Козерогам чувствовать себя свободнее и красивее, передает Пятый канал.

До этого астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.