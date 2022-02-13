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На Главной аллее водитель автомобиля выехал на трамвайные пути и застрял

Полина Долганова

Происшествия
На Главной аллее водитель автомобиля выехал на трамвайные пути и застрял
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

На Главной аллее водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехал на трамвайные пути и застрял. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В результате случившегося движение трамваев № 11 и 12 временно задерживается. Маршруты транспорта были изменены.

Москвичам рекомендуется пересесть на автобус № т22.

— Напоминаем всем водителям автомобилей — будьте внимательны возле трамвайных путей. Не выезжайте на них там, где это запрещено, — подытожили в дептрансе.

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит другому водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

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