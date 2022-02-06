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Метро Москвы выставит штраф почти на миллион рублей водителю, застрявшему на путях

Полина Долганова

Происшествия
Метро Москвы выставит штраф почти на миллион рублей водителю, застрявшему на путях
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По данным дептранса, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

— Детали выясняют сотрудники ГИБДД, к водителю применят меры в соответствии с законом, а Московский метрополитен выставит штраф размером почти 1 миллион рублей за большую задержку движения транспорта, — цитирует сообщение департамента РИА Новости.

5 февраля трамваи нескольких маршрутов задерживались из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту: вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.

Потом выяснилось, что у водителя автомобиля, который выехал на трамвайные пути, были признаки алкогольного опьянения.

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