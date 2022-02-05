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Появились подробности инцидента с застрявшим на трамвайных путях в Москве автомобилем

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появились подробности инцидента с застрявшим на трамвайных путях в Москве автомобилем
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

У водителя автомобиля марки «Мерседес», который в субботу, 5 февраля, выехал на трамвайные пути на Симферопольском бульваре и застрял, были признаки алкогольного опьянения. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Сегодня на Симферопольском бульваре «Мерседес» на большой скорости выехал на трамвайные пути и застрял — водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования на месте отказался, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В ведомстве отметили, что автомобилист чуть больше чем за год получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Все обстоятельства инцидента на Симферопольском бульваре устанавливают сотрудники ГИБДД. Нарушителю грозит ответственность, предусмотренная законодательством.

Уточняется, что в связи с ДТП трамвайные маршруты не могли работать больше часа.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.

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