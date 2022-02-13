Назван топ-5 знаков зодиака, представители которых целуются лучше других
Астрологи уверены, что знак зодиака может повлиять на способности человека проявлять свои чувства. Специалисты по звездному небу составили список из пяти знаков, представители которых лучше всего целуются.
Так, профессионалами в поцелуях являются Львы. Они умеют проявлять свою нежность и сексуальность, а также заставляют партнера расслабиться и довериться им.
Прекрасными навыками поцелуя также обладают Девы. Они способны расслабить свою вторую половинку и погрузить ее в прекрасные и теплые чувства. Первый поцелуй с этим представителем этого знака гарантированно будет красивым и кинематографичным.
Профессионалами в поцелуях можно назвать и Скорпионов. Этот знак отличается особой страстностью и раскрепощенностью. Поцелуи со Скорпионами, как правило, запоминаются на всю жизнь.
Овны очень ответственно подходят к процессу поцелуя. Они думают о своем внешнем виде и имеют четкий план действий, который каждый раз работает безотказно. Представитель этого огненного знака умеет покорить любое сердце уже при первом свидании.
Особую любовь к поцелуям испытывают Раки. Они отдаются этому занятию целиком. Представители этого знака смело делают первый шаг навстречу партнеру и умеют целоваться красиво и волнительно, передает cluber.com.ua.
До этого астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.