Назван топ-5 знаков зодиака, представители которых целуются лучше других

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Астрологи уверены, что знак зодиака может повлиять на способности человека проявлять свои чувства. Специалисты по звездному небу составили список из пяти знаков, представители которых лучше всего целуются.

Так, профессионалами в поцелуях являются Львы. Они умеют проявлять свою нежность и сексуальность, а также заставляют партнера расслабиться и довериться им.

Прекрасными навыками поцелуя также обладают Девы. Они способны расслабить свою вторую половинку и погрузить ее в прекрасные и теплые чувства. Первый поцелуй с этим представителем этого знака гарантированно будет красивым и кинематографичным.

Профессионалами в поцелуях можно назвать и Скорпионов. Этот знак отличается особой страстностью и раскрепощенностью. Поцелуи со Скорпионами, как правило, запоминаются на всю жизнь.

Овны очень ответственно подходят к процессу поцелуя. Они думают о своем внешнем виде и имеют четкий план действий, который каждый раз работает безотказно. Представитель этого огненного знака умеет покорить любое сердце уже при первом свидании.

Особую любовь к поцелуям испытывают Раки. Они отдаются этому занятию целиком. Представители этого знака смело делают первый шаг навстречу партнеру и умеют целоваться красиво и волнительно, передает cluber.com.ua.

До этого астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.