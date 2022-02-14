Мослифт установил в доме в САО современные «Стрижи» с керамическим покрытием

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Специалисты компании «Мослифт» заменили лифты в жилом здании на Онежской улице в САО Москвы по программе Фонда капремонта.

Старые лифты, которые проработали в доме 25 лет, заменили на новые безопасные «Стрижи» с керамическим покрытием в кабинах.

Благодаря керамическому покрытию лифты становятся более устойчивыми к царапанию и истиранию. Кроме того, с такой поверхности с легкостью можно удалить любой рисунок или наклейку.

По словам генерального директора компании «Мослифт» Вартана Авакяна, новые лифты долговечнее старых более чем в 10 раз. Они могут сохранить свой внешний вид на долгие годы.

Новые «Стрижи», которые появились в жилом доме, построенном в 1967 году, могут поднимать по 400 килограммов за раз и вмещают в себя до пяти человек.

Новые конструкции обладают сниженным уровнем шума и оснащены УФ-рециркуляторами, которые препятствуют распространению инфекций.

Жители дома уже оценили перемены и с комфортом пользуются новыми лифтами.

В 2022 году в Южном административном округе (ЮАО) Москвы в рамках программы капитального ремонта планируют заменить 351 лифт. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

ЮАО стал вторым округом Москвы по количеству замен лифтовых конструкций. Его опередил только ЮВАО, где обновят 391 подъемник. Больше всего лифтов заменят в 34-м доме на Ясеневой улице: 24 конструкции. Самым высоким домом, где будут проводиться работы, стало 24-этажное здание по адресу Каширское шоссе, дом 144.