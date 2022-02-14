Исторические аллеи и сад восстановят в усадьбе Покровское-Стрешнево

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Регулярный сад и исторические аллеи восстановят в ходе реабилитации природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Об этом сообщил заместитель главы Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

— Усадебный парк сильно запущен, утеряны многие деревья, а планировка регулярной части читается с трудом и нуждается в проведении восстановительных работ. Партер и регулярные дорожки планируется восстановить по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съемке Московской губернии и окрестностей города Москвы 1838 года, — уточнил Мельников.

По его словам, в ходе работ специалисты восстановят главную аллею в партере французского парка, воссоздадут центральную ось от главного дома в сторону седьмого Иваньковского пруда и разработают новые прогулочные маршруты, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице началась инженерная подготовка к реабилитации парка «Покровское-Стрешнево». Работы ведутся в районе 1, 2, 3, 4 и 5-го Иваньковских прудов и в Никольском тупике. Данные участки огородили специалисты. Весь парк на данный момент закрывать не планируют: для посетителей на входах установят таблички, на которых будут обозначены места обходов работ.