Виртуальная реальность поможет московским студентам освоить новые профессии

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Технологии виртуальной реальности помогут студентам освоить такие профессии, как токарь и биоинженер. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), кафедра которого расположена на территории столичной особой экономической зоны технополис «Москва», с 2022 года будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности, — подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

По его словам, в вузе уже разработали четыре приложения, которые с помощью компьютерных технологий помогут будущим токарям и биоинженерам изучить работу станков и биохимические реакции и процессы: «Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ», «Термопластавтомат», «Геномная инженерия» и «Промышленные биотехнологии».

Генеральный директор особой экономической зоны технополиса «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что все инновационные разработки уже внедряются в образовательный процесс и применяются при проведении соревнований.

Согласно мнению директора Московского государственного образовательного комплекса Игоря Артемьева, приложения помогают студентам набраться опыта и, таким образом, улучшают процесс подготовки кадров, уточнили на официальном сайте мэра города.

Ранее заместитель главы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что резидент ОЭЗ технополис «Москва» начнет производить медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии. Среди продукции — синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и многое другое.