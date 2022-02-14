Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2022 году в столице планируется продолжить строительство Московского скоростного диаметра (МСД), связки между Южной рокадой и МСД, реконструировать Старо-Рублевский путепровод и многое другое. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 2022 году планируем построить в Москве 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов, — уточнил глава города.

По словам мэра, в текущем году завершат строительство первой очереди МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведется монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.

Также в 2022 году планируется соединить МСД с Южной рокадой. Это позволит столичным автомобилистам добраться в любой район города, не загружая МКАД и ТТК.

Сергей Собянин, что с 2011 года специалисты отремонтировали 18 развязок на МКАД. В этом году рабочие завершат реконструкцию Осташковской и Алтуфьевской развязок. Более того, в планах на 2022 год — строительство 205-метрового путепровода на улице Барклая на западе Москвы вместо старого, 39-метрового.

Последний крупный дорожный проект на текущий год — реконструкция Старо-Рублевского путепровода и улицы Ивана Франко. Путепровод улучшит связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе, а увеличение количества полос на улице Ивана Франко создаст дополнительные маршруты передвижения по Москве, уточнил Сергей Собянин в своем блоге.

В воскресенье, 21 ноября, свой второй день рождения отметят Московские центральные диаметры (МЦД) — один из самых масштабных в России и мире пассажирских транспортных проектов по строительству наземного метро, который создает бесшовное пространство в Московской агломерации.