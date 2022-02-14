Московские книгоиздатели примут участие в крупной международной ярмарке по программе Created in Moscow

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские издательства впервые представят свою продукцию под общим брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, ярмарка является одним из самых ярких событий в сфере издательского дела и повествует о тенденциях на рынке. Также в рамках мероприятия участники могут обменяться знаниями и опытом друг с другом.

Подать заявку на участие в событии можно будет дистанционно в период с 16 по 22 февраля. Само мероприятие будет проходить в Италии с 21 по 24 марта.

В нем будут принимать участие издатели из 80 государств. От Москвы в Италию отправятся 10 компаний, которые специализируются на детской литературе.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, в общей сложности в сфере издательства в Москве работает около 12,5 тысячи компаний.

— Участие в ярмарке поспособствует не только международному продвижению столичной книжной отрасли, но и увеличению объема продажи прав на издания книг, — подытожил он.

Накануне столичные проекты «Московская электронная школа» (МЭШ) и «Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии» стали победителями и призерами международного конкурса Quality Innovation Award. Всего призовых мест добились 25 проектов более чем из 560 программ, присланных из России, Китая, Чехии, Испании, Сербии, Индии, Израиля и других стран.

Проект «МЭШ» одержал победу в категории «Инновации в сфере образования».