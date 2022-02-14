Никита Михалков в честь дня рождения супруги рассказал, где и как они познакомились

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова в День всех влюбленных отмечает свое 75-летие. Муж Татьяны — народный артист РСФСР Никита Михалков, в честь праздника супруги рассказал, как, где и когда встретил свою любовь.

По словам актера, впервые они встретились в Доме кино.

— Там я увидел Татьяну, которая показалась мне совершенно не похожей на обычных, в нашем сознании, представителей мира моды. Высокая, застенчивая, такая совершенно не из этой тусовки. Она не знала, чем я занимаюсь, кто я такой, что меня очень подкупило. Я даже удивился, потому что тогда уже довольно много снимался, — уточнил режиссер.

Дальше была армия, служба на флоте на Дальнем Востоке, смена номера телефона Татьяны и, наконец, первая встреча за долгое время — Михалков по памяти нашел дом своей возлюбленной.

Будущие супруги сходили на свидание, а потом артист уехал на съемки «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Грозный, где Татьяна все равно нашла актера. Там они и сыграли свадьбу.

Впоследствии даже бесконечные съемки никак не помешали счастливой семейной жизни — у пары родились дети: Анна, Артем и Надя.

Михалков в знаменательную дату от всех души поздравил спутницу своей жизни.

— Танюш, я тебя поздравляю. Цифры — это цифры, а внутреннее состояние, молодость души и тела — это важнее. Поэтому дай Бог тебе здоровья, сил и постоянных желаний, потому что, когда кончаются желания, заканчивается жизнь. С праздником тебя, с твоим личным новым годом! — передает слова актера «Известия».

Ранее сценарист и продюсер Никита Михалков признался, что самые негативные чувства у него вызывает зависть.