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Никита Михалков признался, что ненавидит больше всего

Анастасия Колоскова

Общество
Никита Михалков признался, что ненавидит больше всего
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков признался, что самые негативные чувства у него вызывает зависть. Об этом он рассказал в эфире YouTube-передачи «153 горы».

— Наверное, зависть. Я считаю, что основой всего ужасного и греховного является зависть. Казалось бы, бытовая вещь. Но Спасителя распяли из-за зависти. Зависть порождает страшные поступки человека, — ответил Михалков на вопрос ведущего о том, что он ненавидит больше всего.

Режиссер отметил, что самое страшное в зависти то, что человек часто не может в ней признаться, будучи уверенным, что «так надо, так справедливо».

— Наверное, с удовольствием говорю, что я зависти не испытываю, — заявил Никита Михалков, добавив, что умеет восхищаться заслугами других людей.

Напомним, в прошлом месяце народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнилось 76 лет. С праздником его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне праздничной даты о своей работе с выдающимся режиссером вспомнили его коллеги — актер и кинорежиссер Александр Адабашьян и народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и актер Сергей Никоненко.

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